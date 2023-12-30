«Феерический провал»: в США рассказали о страхе Байдена из-за Украины Экономист Вольф: Байдена пугают последствия провала на Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, считает американский экономист Ричард Вольф. В интервью YouTube-каналу Dialogue works он отметил, что в прошлом подобные неудачи стоили политикам репутации.

Их будущее, то есть будущее Байдена, [госсекретаря Энтони] Блинкена, [советника президента США по национальной безопасности] Джейка Салливана и других главных советников, теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — считает Вольф.

По его мнению, Белый дом сделал ставку на Киев в конфликте с Россией, но в итоге все его расчеты оказались ошибочными. Кроме того, провал на Украине вкупе с американской поддержкой Израиля в войне c ХАМАС могут иметь серьезные последствия для Вашингтона, предположил Вольф.

Ранее экс-сотрудница разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что Байден подписал «смертный приговор» Киеву, подталкивая его в НАТО. В то же время она уверена в том, что Москва не позволит Альянсу «поглотить Украину». По словам эксперта, судьба украинской стороны на 2024 год ясна.

До этого издание Politico, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщило о намерении США и Европы постепенно сменить стратегию по Украине. Изначально речь шла о «тотальной победе над Россией», однако теперь в основном обсуждают укрепление позиций Киева в целях возможного проведения мирных переговоров с территориальными уступками в пользу Москвы.