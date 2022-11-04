В США рассказали о спровоцированном беженцами с Украины конфликте в Европе NYT: в ЕС разгорается конфликт из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран

Права, которые получили в ЕС беженцы с Украины, и права беженцев из других стран, оказались неравными. Это вызвало недовольство и спровоцировало конфликт, сообщает американская New York Times.

Поскольку Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема, — подчеркивается в публикации.

Наплыв в Европу украинцев также привел к тому, что «бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами». Всю тяжесть миграционного кризиса больше других сейчас ощущают на себе бежавшие прежде в Европу выходцы из Афганистана и Сирии, уточняет издание.

Ранее журналист польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш заявил, что европейцы устали от украинских беженцев, многие из которых оказались мошенниками. По его словам, среди украинцев действительно есть те, кто не может вернуться на родину из-за того, что их жилье было разрушено, однако преобладают те переселенцы, которые давно планировали переехать на ПМЖ на Запад, но не смогли это сделать в силу разных причин.