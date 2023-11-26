В США рассказали о способности России дойти до польской границы Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия может дойти до польской границы

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Вооруженные силы РФ способны дойти до границы с Польшей, однако это не нужно президенту России Владимиру Путину, написал на своей странице в социальной сети Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, что Россия не заинтересована в контроле над Западной Украиной.

У России есть силы, способные дойти до польской границы. <...> Это не то, чего хочет Путин. Русские не хотят управлять Западной Украиной, — написал он.

Макгрегор ранее заявил, что украинский конфликт оставил США ни с чем. По его словам, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна». Также Макгрегор подчеркнул, что украинская армия находится на грани развала из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам экс-советника главы Пентагона, командиры сдают в плен целые подразделения из-за невозможности эвакуации раненых.

До этого обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки заявил, что глава Украины Владимир Зеленский в последнее время заметно волнуется. По его словам, сейчас украинский лидер выглядит очень одиноким.

Такое поведение Зеленского легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, заявил автор материала. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона — все это беспокоит украинского лидера, считает он.