В США рассказали о снижении числа кибератак после встреч Байдена и Путина

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В США на фоне контактов президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным наблюдается снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил помощник главы американского государства по вопросам безопасности Джейк Салливан.

Мы видим, что в последние несколько месяцев наблюдается с точки зрения сложных атак вирусов вымогателей снижение такой активности, — сказал Салливан.

Он напомнил, что неделей ранее в РФ задержали ряд подозреваемых в организации атак против компаний в США.

Задержание участников группировки REvil произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.

Выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.