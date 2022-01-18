В США рассказали о снижении числа кибератак после встреч Байдена и Путина
Салливан: в США снизилось число кибератак на фоне контактов Байдена и Путина
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:50, 19 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В США на фоне контактов президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным наблюдается снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил помощник главы американского государства по вопросам безопасности Джейк Салливан.
Мы видим, что в последние несколько месяцев наблюдается с точки зрения сложных атак вирусов вымогателей снижение такой активности, — сказал Салливан.
Он напомнил, что неделей ранее в РФ задержали ряд подозреваемых в организации атак против компаний в США.
Задержание участников группировки REvil произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.
Выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.