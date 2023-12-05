В США рассказали о серьезном ударе по Украине CNN: из-за провала ВСУ Украина может полностью лишиться финансирования от США

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Провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона, заявил журналист CNN Стивен Коллинсон. По его мнению, ставка Москвы на усталость Запада от поддержки Украины с каждым днем смотрится все лучше.

Мрачная ставка российского президента Владимира Путина на то, что Америка и Запад устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня, — подчеркивается в публикации.

По мнению Коллинсона, Украина не смогла превратить контрнаступление в конкретные достижения, из-за чего западные скептики задаются вопросами о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая помощь и сколько еще продлится конфликт. Журналист считает, что в настоящий момент нет никаких гарантий продолжения поддержки Украины со стороны США «столько, сколько будет длиться конфликт». Он добавил, что Киеву передаются «миллиарды долларов американских налогоплательщиков».

Коллинсон указал и на другую проблему — если Вашингтон остановит помощь Украине, то это станет сигналом для противников США о том, что гарантии безопасности со стороны Белого дома «ничего не значат в других странах мира».

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что власти Венгрии, Болгарии и Греции могут одними из первых отказаться от поддержки Украины. По его словам, Польша также больше не желает помогать Киеву, однако она не может отказаться от поддержки из-за сильного давления со стороны правительства США. Предполагается, что ситуация может измениться после выборов американского президента.