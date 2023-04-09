В США рассказали о серьезном дефиците средств ПВО и боеприпасов в ВСУ WP: ресурсы ПВО Украины могут полностью истощиться к 23 мая

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские войска испытывают серьезный дефицит средств ПВО и боеприпасов, без их пополнения возможности ВСУ обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будут полностью истощены к 23 мая пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона. Украинским военным рекомендовано сосредоточиться на применении средств ПВО против самолетов и вертолетов, не открывая огонь по беспилотникам.

Утекшие документы военных и разведки США указывают на тревожащую нехватку у Украины поставляемого Западом оружия, в особенности, боеприпасов и противовоздушной обороны, — говорится в публикации.

Согласно оценкам американской разведки, имеющиеся в распоряжении ВСУ средства ПВО смогут выдержать не более двух-трех волн ударов ВС России. Что касается артиллерийских запасов, то украинская армия может израсходовать их в течение нескольких дней.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что утечка из Пентагона секретных документов по ситуации на Украине и подготовке ВСУ к контрнаступлению не повлияет на ход боевых действий. По его словам, Киев не располагает достаточным числом солдат и вооружений для проведения успешной атаки, у ВСУ не получится вытеснить российские войска с занимаемой ими территории. Он также предположил, что Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени.