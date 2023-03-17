В США рассказали о серьезной ошибке Зеленского NBC назвал ошибкой президента Украины Зеленского приказ удерживать Артемовск

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Решение президента Украины Владимира Зеленского о сохранении контроля над городом Артемовск может привести к серьезным последствиям, говорится в материале журналиста NBC Митхила Аггарвала. По его словам, приказ удерживать город является ошибкой.

Аггарвал также возмущен тем, что вместо вывода войск из города Зеленский требует удвоения военных сил. По словам автора, с усилением наступления Москвы возникает вопрос, не является ли укрепление этого района решением политического, а не военного характера.

Военный эксперт Конрад Музыка, директор аналитической компании Rochan Consulting, также считает, что решение Зеленского сохранять контроль над Артемовском является странным. Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были отступить еще несколько недель назад, поскольку в настоящее время защищать город не имеет смысла.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.