В США рассказали о сдерживании Украины от атак по России Госдеп: США не поощряют и мешают ударам Украины по территории России

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global look Press

США препятствуют ударам Украины по территории России, заявил представитель Госдепартамента, пишет РИА Новости. Белый дом ограничивается поставками военной помощи и обучением украинских солдат, уточнили в федеральном органе.

Позиция Вашингтона по вопросу обстрелов внутри РФ остается довольно четкой, считает представитель Госдепа. Американские власти стараются не давать такой возможности Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркнул он.

У законопроекта, который предполагает помощь США Украине, нет шансов быть одобренным на голосовании в палате представителей, сказал ранее американский конгрессмен Кори Миллс. Он выразил надежду, что документ «окажется мертв». По словам конгрессмена, сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, в то время как южные границы США находятся под осадой миллионов мигрантов. Миллс призвал сконцентрироваться на проблемах внутри страны. Он считает главными приоритетами силу армии, безопасность границ, стратегии экономического роста и энергетической независимости.

До этого пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине на общую сумму в $118 млрд не прошел первое процедурное голосование в конгрессе. Инициатива не набрала нужное количество голосов, несмотря на то, что также подразумевала выделение средств на обеспечение безопасности границы США с Мексикой. Этого требуют республиканцы.