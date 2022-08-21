В США рассказали о российском оружии, вгоняющем в пот генералов НАТО 19Fortyfive: тактическое ядерное оружие России стало поводом для беспокойства генералов НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия обладает большим арсеналом тактического ядерного оружия, которое стало поводом для беспокойства генералов НАТО, пишет обозреватель Уэсли Калп для американского издания 19Fortyfive. Журналист назвал ядерный потенциал РФ и возможность его применения причиной «скрытой озабоченности» западных лидеров. По словам Калпа, российские тактические ядерные боеголовки поднимают престиж страны на мировой политической арене и служат гарантом безопасности для Москвы.

У России много тактического ядерного оружия — и НАТО будет трудно с ним справиться в возможной войне. <...>Являясь владельцем крупнейшего в мире арсенала ядерного оружия, как стратегического, так и тактического, вопрос о применении Россией ядерного оружия по понятным причинам вызывает скрытую озабоченность в западных столицах, — пишет Калп.

По определению журналиста, тактическое ядерное оружие способно поражать цели на расстоянии в районе 500 км с земли и около 600 км с воздушного и водного пространства. Арсенал подобного вида вооружения распределен Россией между ВКС, ВМФ и Сухопутными войсками. Калп сослался на данные отчета о мировых ядерных боеголовках, названный «Ядерной тетрадью», где говорится, что по состоянию на март 2022 года в распоряжении РФ было около 1912 тактических и оборонительных ядерных боеголовки.

ВМФ России обладает наибольшей долей тактических ядерных вооружений (более 900 боеголовок на торпедах и крылатых ракетах), а ВКС России занимают второе место, имея около 500 выделенных им средств воздушного базирования, — отметил Калп.

Ракеты малой мощности могут быть запущены с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей и с помощью оперативно-тактических комплексов, включая Ту-22М3, Су-24 и Су-34, добавил журналист.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов выразил убежденность, что Россия будет вынуждена применить ядерное оружие только в том случае, если появится угроза уничтожения страны, а на данный момент таких предпосылок нет. Он напомнил о предназначении ядерного оружия, направленном на сдерживание недружественных стран от нападения. По мнению Михайлова, применение ядерных боеголовок вызовет жесткую реакцию.