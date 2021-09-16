В США рассказали о российском оружии, способном обрушить «шквал огня»

Читайте нас в Google Новости

Новейшая российская тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» способна уничтожать американские танки. В настоящее время Россия проводит опытную эксплуатацию новинки. Об этом в статье для журнала The National Interest рассказал журналист Себастьен Роблин.

По словам Роблина, новая «Тосочка» имеет ряд конструкторских изменений, отличающих её от предыдущих подобных систем. В частности. теперь система установлена на колёсное шасси. Данный аспект придаёт ей сходство с «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны.

Также система получила новый механизм наводки и управления огнём, ещё больше повышающий боевой потенциал машины.

Кроме того, ТОС-2 имеет систему радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием.

Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня, — отмечает автор материала.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) предназначается для вывода из строя легкобронированной техники, поджига и разрушения зданий, уничтожения живой силы противника при помощи неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Ранее военный аналитик Крис Осборн заявил, что современные Вооружённые силы РФ представляют большую опасность для США и НАТО в целом. Он отметил, что сочетание численности войск и современных технологий — главный козырь России.