В США рассказали о решении Польши, поставившем под удар НАТО 19fortyfive: решение Польши купить корейские танки K2 поставило под удар НАТО

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Танк K2

Американский военный эксперт Даниэль Гур назвал странной идею польских военных купить тысячу танков K2 у Южной Кореи. Масштабная сделка по технике, несовместимой с техникой НАТО, создает проблемы для Альянса, отметил он в статье для портала 19fortyfive.

Использование машин от одной страны производителя дает большие преимущества и Польше, и Альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений, — пояснил эксперт.

Гур считает, что теперь Польше предстоит создать еще одну цепочку поставок. Придется также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами НАТО. Покупку корейских танков в Варшаве прежде объяснили необходимостью заменить вооружения, поставленные Польшей Украине.

Ранее стало известно, что союзники США на восточном фланге НАТО считают себя наиболее уязвимыми перед Россией и требуют наращивания поставок вооружения и расширения присутствия американских войск в регионе. Так, в Варшаве считают, что ускорение Вашингтоном поставок вооружений Польше способствовало бы повышению обороноспособности страны.