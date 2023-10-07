В США рассказали о реакции Байдена на число противников помощи Украине Макгрегор: Байдена шокировало число противников помощи Украине

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден и его администрация шокированы тем количеством людей, которые выступают против дальнейшей поддержки Украины, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. Он отметил, что Вашингтону вообще не следовало развязывать этот конфликт.

Байден и его администрация были ошарашены тем, как много людей выступают против отправки большого количества оружия Украине. В конгрессе в очередной раз напомнили ему о внутренних проблемах с мигрантами, медициной, — сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что конфликта на Украине могло не быть вовсе, если бы американские власти прислушались к требованиям России в сфере безопасности.

Все, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: «Мы не примем членство Украины в НАТО», — пояснил Макгрегор.

Накануне экс-советник Пентагона заявил, что отрицание Западом интересов национальной безопасности России грозит началом масштабной войны в Европе. По его мнению, США и их союзники вынуждены решать, останавливать эскалацию украинского конфликта или рисковать будущим континента.

Ранее Макгрегор отмечал, что США следует признать поражение на Украине из-за риска прямого военного противостояния с Россией или же еще сильнее углубиться в конфликт, отправив в помощь ВСУ свои войска. Он считает, что ко второму варианту развития событий Вашингтон не готов, поэтому необходимо прекратить конфликт.