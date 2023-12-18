В США рассказали о пугающем Украину «мистическом оружии» России NI: российские истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» пугают Киев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИГ-31

Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает беспокойство на Украине и приводит к объявлению воздушной тревоги, пишет американский журнал National Interest. В статье отмечается, что этот самолет до сих пор остается «мистикой» для Запада, поскольку существует множество предположений относительно всех его возможностей.

Он (Миг-31. — NEWS.ru) показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится очень серьезно. <...>. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога, — говорится в статье.

По словам авторов, особое беспокойство Киева вызывают гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые может нести истребитель. Их огромная скорость и значительная дальность полета заставляют украинские власти заранее объявлять тревогу, пишет NI .

Кроме того, отмечается, что МиГ-31 считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире, обладает новейшими средствами управления, может действовать как на больших, так и на малых высотах, а также отслеживать сразу несколько целей. На Западе полагают, что истребитель останется на вооружении ВС России по меньшей мере до середины 2030 годов.

Ранее источник, близкий к Минобороны, заявил, что российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» находятся в полной боевой готовности к патрулированию в воздушном пространстве над Черным морем. По его данным, военные только ожидают приказа. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.