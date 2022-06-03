В США рассказали о провале попыток «изолировать» Россию Учёный Молоуни: попытки Вашингтона изолировать Москву из-за событий на Украине провалились

Фото: White House/Global Look Press

Доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни заявил, что США не смогли «изолировать» Россию из-за спецоперации на Украине. Объявленное Вашингтоном сплочение всего мира против Москвы оказалось мифом, отметил он в статье, опубликованной изданием The Hill.

Автор публикации подчеркнул, что среди американской общественности популярностью пользуются иностранные конфликты в момент их начала. Если быстрой победы не следует, то общественная поддержка и политический консенсус рушатся. Именно это, похоже, и происходит с кризисом на Украине.

Он добавил, что разрушается и представление о том, что антироссийские санкции Запада могут поставить экономику России на колени. Пока всё наоборот — больший ущерб санкции наносят экономике Запада.

Отсюда — полнейшая несостоятельность основополагающего мифа о том, что Соединённые Штаты сплотили весь мир против практически полностью изолированной России. В действительности из 195 стран мира только 65 согласились присоединиться к американским санкциям, — напомнил доктор философии.

По его мнению, мир быстро и основательно меняется, при этом в США администрация Белого дома оказалась на грани массового политического отречения со стороны американцев.

Граждане не перестают заявлять социологам, что наивысшим приоритетом для них является восстановление собственной экономики и реабилитация треснувшей по швам американской мечты, — отметил Молоуни.

Ранее стало известно, что западная коалиция, противостоящая России, становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу, сообщает китайское издание Global Times. По его мнению, значительные трудности у некоторых членов коалиции могут возникнуть уже зимой.