В США рассказали, почему ВСУ будут пропускать 80% ракет WP: ВСУ скоро будут пропускать четыре из пяти ракет из-за нехватки средств ПВО

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезным дефицитом средств противовоздушной обороны, а также боеприпасов, пишет The Washington Post. Издание утверждает, что запасы ПВО на Украине сокращаются настолько быстро, что скоро придется пропускать четыре из пяти ракет.

Как отметили журналисты, сейчас украинские военные стремятся сбивать четыре из пяти российских ракет, но ситуация ухудшается так быстро, что возможности ВСУ скоро изменятся с точностью до наоборот.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада предоставила стране дополнительные норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. Кроме того, глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. По его словам, они способны сбивать российские беспилотники и ракеты с «невероятной точностью».

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, поставленные Украине Западом системы ПВО показали в зоне боевых действий свою полную неспособность противостоять воздушным атакам. По его словам, и переданные Германией IRIS-T, и американские Patriot выполняют свои функции только в ближайшей зоне, а справиться с массированными целями, такими как рой дронов, они не способны.