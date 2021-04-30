В США рассказали о «пробелах» в ядерной сделке с Ираном

https://static.news.ru/photo/8d33f45e-ab58-11eb-9b9e-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Соединённые Штаты ещё не достигли договорённостей с Ираном по ядерной сделке, сторонам необходимо заполнить многие пробелы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

По его словам, сложности в достижении соглашения связаны с выяснением, какие санкции Вашингтон и другие страны снимут с Тегерана. Кроме того, следует определить, как именно Иран огранит свою ядерную программу.

Мы ещё не достигли договоренности в Вене <...>. Впереди всё ещё немалый путь, чтобы заполнить оставшиеся пробелы, — подчеркнул он.

Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе возобновились в Вене во вторник, 27 апреля. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, которые занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки.

О поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения Иран объявил в 2019 году. Страна отказалась от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В конце 2020 года в стране вступил в действие закон, который обязывал начать производство высокообогащённого урана и отказаться от проверок МАГАТЭ в том случае, если Иран не сможет торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

Ранее сообщалось, что Иран открыто обвинил Россию в подрыве ядерной сделки. Действующий глава дипведомства в беседе, видимо, не рассчитанной на публикацию, заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года. В число тех, кто занимался саботажем многостороннего соглашения, министр вписал и Россию.