В США рассказали о потере триллиона долларов из-за Афганистана

Правительство США опубликовало доклад, в котором приводятся цифры финансовых потерь за прошедшие 20 лет из-за операций в Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail.

Доклад Министерства торговли США на основании тысяч документов, интервью и прочих данных вскрыл серьёзные проблемы в сфере финансирования проектов прошлых лет в Афганистане. Документ приводит цифры «потерь» в финансовом отношении. Согласно полученным данным, $837 миллиардов были потрачены на боевые действия и ещё $145 миллиардов — на восстановление инфраструктуры страны. Кроме того, борьба с наркоторговлей потребовала ещё девять миллиардов. Согласно тексту доклада, все средства, затраченные на решения проблем Афганистана, признаны «ушедшими в никуда».

Ранее, 14 августа, правительство США приостановило финансирование правительства Афганистана, чтобы крупные суммы денег не попали в руки террористов. Министерство финансов Соединённых Штатов поставляло в Кабул ящики с наличными деньгами для оплаты текущих расходов властей страны, среди которых выплата заработной платы сотрудникам сил безопасности.