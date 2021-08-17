В США рассказали о потере триллиона долларов из-за Афганистана

Правительство США опубликовало доклад, в котором приводятся цифры финансовых потерь за прошедшие 20 лет из-за операций в Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail.
Доклад Министерства торговли США на основании тысяч документов, интервью и прочих данных
Ранее, 14 августа, правительство США приостановило финансирование правительства Афганистана, чтобы крупные суммы денег не попали в руки террористов. Министерство финансов Соединённых Штатов поставляло в Кабул ящики с наличными деньгами для оплаты текущих расходов властей страны, среди которых выплата заработной платы сотрудникам сил безопасности.