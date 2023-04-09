В США рассказали о последствиях утечки секретных документов по Украине NYT: утечка документов США раскрыла переброску элитных подразделений ВСУ в Артемовск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недавняя утечка в Сеть секретных документов США по Украине раскрыла положение ВСУ в Артемовске и планы по переброске туда элитных подразделений, которые Киев хотел задействовать в контрнаступлении, пишет The New York Times. Содержимое документов датируется началом марта и оно подтверждает отслеживание Вашингтоном действий командования ВСУ.

В публикации говорится, что по состоянию на 25 февраля украинские войска были практически окружены российскими в Артемовске. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценил положение ВСУ как «катастрофическое» и предложил направить в город элитные подразделения для оттеснения ВС РФ и защиты путей снабжения.

В бой вступили различные элитные подразделения. <...> Это привело к стратегическим издержкам для Украины, которая стремилась сохранить своих наиболее подготовленных и оснащенных военнослужащих для контрнаступления, ожидаемого в ближайшие недели или месяцы, — отмечается в статье.

Секретные документы Пентагона попали в соцсети два дня назад. Они содержат информацию не только по Украине, но также по Китаю и Ближнему Востоку. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что этот инцидент никак не повлияет на ситуацию на Украине. По его мнению, у Киева нет достаточного количества сил, чтобы планируемое контрнаступление стало успешным. Он предположил, что украинская армия потерпит поражение уже в конце лета или начале осени.