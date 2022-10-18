В США рассказали о последствиях противостояния с Россией, КНР и Ираном Bloomberg: США не потянут одновременную военную конфронтацию против России, КНР и Ирана

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Американский историк Хал Брэндс заявил, что слаженные действия России, КНР и Ирана могут значительно пошатнуть глобальное влияние США. В статье, опубликованной Bloomberg, он отметил, что Вашингтон, как правило, с трудом справляется с более чем одним кризисом одновременно.

Брэндс подчеркнул, что сейчас у США мало возможностей справиться сразу с несколькими военными вызовами.

Значительные сокращения расходов на оборону в реальном выражении в начале 2010-х годов в сочетании с ухудшением обстановки с угрозами вынудили США принять оборонную стратегию «одной войны», а не стандарт «двух войн» 1990-х и 2000-х годов, — говорится в публикации.

По мнению историка, США не могут одновременно решить украинский кризис, урегулировать китайско-тайваньский конфликт и сдержать Иран.

Война между США и их соперниками не неизбежна ни на одном из этих театров военных действий. Существует явная возможность во всех них, — уверен Брэндс.

Он добавил, что Вашингтон вынужден действовать с Ираном осторожно, поскольку существует «лихорадочная напряженность» в отношениях с Пекином и Москвой. В Белом доме к тому же должны опасаться провоцировать Си Цзиньпина, считает историк.

Ранее Брэндс заявил, что конфликт на Украине спровоцировал «крупнейший за последние поколения конфликт в Европе и опосредованную борьбу между великими державами». Он также отметил, что в Восточной Азии растут шансы на войну, как показала напряженность, вызванная поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе.