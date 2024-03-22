«Трагическая реальность»: в США рассказали о будущем Украины Экс-разведчик США Риттер: из-за больших потерь украинский народ может исчезнуть

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Из-за больших потерь в ходе военного конфликта украинский народ может исчезнуть, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По данным экс-разведчика, потери Украины составили более трех миллионов человек.

Мы увидим конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность, — заявил Риттер.

Ранее бывший начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией необходимо исчислять не сотнями тысяч, а миллионами. По его мнению, на сегодняшний день на Украине не осталось резервов и некем воевать.

Польский генерал добавил, что украинской армии не хватает более 10 млн человек. Анджейчак считает, что ВСУ проигрывают в конфликте. По его мнению, для Киева складывается «очень и очень драматическая» ситуация. Генерал также отметил, что смена главкома ВСУ с Валерия Залужного на Александра Сырского никак не повлияла на ситуацию на поле боя.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу бойцов. Президент добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести, «потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя».