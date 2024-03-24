В США рассказали о покушении «Аль-Каиды» на президента Reuters: «Аль-Каида» пыталась убить президента США Клинтона в 1996 году

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Билл Клинтон

Члены группировки «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в 1996 году пытались убить тогдашнего президента США Билла Клинтона, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Секретной службе страны.

По данным агентства, покушение на главу государства планировалось реализовать после визита Клинтона на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходившего на Филиппинах. Известно, что американские спецслужбы получили сигнал о взрывном устройстве в одной из точек маршрута, по которому должен был проехать кортеж президента. Через некоторое время правоохранительные органы Филиппин нашли на мосту бомбу, рядом также была машина с оружием. При этом подчеркивается, что история практически не упоминалась в отчетах правительства США, нет информации о том, было ли проведено расследование по факту происшествия.

Я всегда задавался вопросом, почему меня не оставили в Маниле, чтобы следить за любым расследованием, — отметил ведущий агент разведки Грегори Глод.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «набивает себе цену» словами о том, что президент России Владимир Путин пытался убить его больше 10 раз. По его словам, подобные заявления являются фантазиями.