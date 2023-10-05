В США рассказали о подготовке финнов к «войне» с Россией NYT: компьютерные симуляции помогают финнам подготовиться к войне с Россией

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Военные Финляндии используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, сообщил обозреватель New York Times Стивен Эрлангер. По его данным, в Хельсинки увеличили частоту военных учений для резервистов и новобранцев после того, как началась эскалация украинского конфликта.

Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции, причем одна команда атаковала, а другая, находясь в другой комнате, пыталась защищаться. Моделируемое упражнение обычно повторяется на реальной местности, с настоящим снаряжением, их оружие оснащено лазерами и датчиками на поясах, чтобы они понимали, когда их «убьют», — подчеркнул журналист.

Эрлангер отметил, что Финляндия прежде «вела многочисленные войны с Россией», и привел слова прошедшего данную подготовку 20-летнего резервиста Эету Нимелы, заявившего, что «война может случиться». Между тем, финский генерал Тимо Кивинен посетовал, что 45 лет назад к военным относились «менее заботливо», отметив поменявшуюся со временем культуру подготовки войск.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Финляндии стали заключать договоры с владельцами участков, расположенных у российской границы. Соглашения позволяют начать строительство укреплений на этих территориях с уведомлением за 24 часа. При подписании документа владелец земли получает единовременную выплату в размере €750.