В США рассказали о «плане Б» по вывозу зерна с Украины В США рассказали об альтернативных маршрутах при вывозе зерна с Украины

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Соединенные Штаты разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила телеканалу CNN глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. По ее словам, план включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах, а также «подгонку» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.

Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему из того, что говорит Владимир Путин, — уточнила Пауэр.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одесскому порту. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет Harpoon, находящихся в морской гавани.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в свою очередь сообщил, что удары сильно обеспокоили Анкару, поскольку сообщения о них поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно договору, Москва не должна открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.