В США рассказали о планах поставок оружия Тайваню Белый дом: США не откажутся от поставок вооружения Тайваню

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не откажутся от поставок Тайваню вооружений, заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости. Он также добавил, что Вашингтон не хочет конфликта, выступает за стабильность в Тайваньском проливе и привержен политике одного Китая.

Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе. Но в соответствии с законом «Об отношениях с Тайванем» мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню, — заявил Кирби.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом 15 ноября в Сан-Франциско заявил, что конфликт между Китаем и Соединенными Штатами привел бы к «невыносимым последствиям». В ответ Байден отметил, что соперничество между двумя странами не приведет к конфликту.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась год назад — с началом украинского конфликта, по оценке экспертов, также выросла вероятность того, что Пекин использует силу для восстановления контроля над островом. Ситуация особенно накалилась летом прошлого года, после визита на остров Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей США. Пекин осудил визит и расценил его как поддержку со стороны США тайваньского сепаратизма.