В США рассказали о планах на Тайвань после выборов FT: Байден планирует направить делегацию на Тайвань после выборов на острове

Фото: Julia Nikhinson/CNP/Consolidated News Photos/global Look Press

Президент США Джо Байден намерен после выборов на Тайване в субботу отправить двухпартийную делегацию на остров, пишет Financial Times. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в состав делегации войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.

Согласно материалу газеты, такой шаг со стороны президента Байдена может испортить уже сложившиеся усилия США и Китая по стабилизации напряженных отношений. Эксперты и бывшие чиновники рассматривают эту идею как нежелательную и рискованную.

Например, неназванный бывший американский чиновник предостерег от опасности отправлять делегацию на Тайвань непосредственно после выборов. По его мнению, это приведет к нежелательным последствиям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».