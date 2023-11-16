В США рассказали о новом шаге против России Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США могут направить в Россию террористов

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США могут попытаться навредить России через Ближний Восток и Центральную Азию при помощи террористов после провала на Украине, заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue works. По его словам, Вашингтон планирует создать для РФ «гораздо большую угрозу, чем Украина».

Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию, — сказал Робертс.

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что приоритетной целью террористов является захват власти в странах Центральной Азии. По его словам, прежде всего опасности подвержены Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. Это страны, которые международные террористические организации (МТО) рассчитывают включить в так называемый всемирный халифат, пояснил глава ФСБ.

До этого директор ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин выразил мнение, что США заинтересованы в конфликтогенности Центрально-Азиатского региона и хотят шпионить оттуда за своими конкурентами.