В США рассказали о неспособной наступать танковой бригаде ВСУ Forbes: от новой танковой бригады ВСУ не следует ожидать масштабных атак

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Танк Leopard

На Украине сформирована новая танковая бригада, но преимущества ВСУ на поле боя это не даст, написал военный обозреватель из США Дэвид Экс в статье, опубликованной Forbes. По его мнению, серьезной угрозы для российской армии она представлять не будет.

Эксперт пояснил, что технически 5-я танковая бригада ВСУ появилась еще шесть лет назад, но все это время существовала только на бумаге. Он также предположил, что она будет укомплектована танками немецкими танками Leopard-1, имеющими слабую броню и уязвимыми перед российскими дронами-камикадзе.

Все это означает, что не нужно ждать от 5-й танковой бригады начала масштабной танковой атаки и, что массы танков будут прямо атаковать российские позиции в ближайшее время или вообще когда-либо, — написал обозреватель.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что в ходе спецоперации на Украине репутация главных танков Германии Leopard упала «до нуля». По его мнению, боевая машина была сильно переоценена. Военкор предположил, что с американскими Abrams могло произойти то же самое, но США запретили Украине отправлять эти танки на передовую.