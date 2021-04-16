В США рассекретили несостоявшееся покушение на Рауля Кастро

https://static.news.ru/photo/509ed1b6-9f65-11eb-a528-96000091f725_660.jpg Рауль Кастро Фото: Stringer/Global Look Press

Сотрудники Центрального разведуправления (ЦРУ) в 1960 году планировали покушение на кубинского политика Рауля Кастро. Как сообщили в общественной исследовательской организации «Архив по нацбезопасности» со ссылкой на рассекреченные документы американских спецслужб, готовящаяся авария в полёте не состоялась из-за действий пилота и отозванного указа Вашингтона.

Высокопоставленные должностные лица управления предложили пилоту самолёта, на котором Рауль Кастро летел из Праги в Гавану, вознаграждение в размере десяти тысяч долларов после успешного выполнения операции, — цитирует ТАСС сообщение организации.

По задумке ЦРУ, пилот Хосе Рауль Мартинес, завербованный ранее в качестве агента ЦРУ на Кубе, должен был «организовать аварию» во время полёта в июле 1960 года. Ему пообещали, что в случае гибели двое его сыновей получат высшее образование.

Мартинес готов был организовать ряд неполадок во время полёта, но исключил организацию «отказа двигателя», чтобы не ставить под угрозу жизни других пассажиров и членов экипажа.

Уже после вылета Мартинеса было получено указание из Вашингтона об отмене плана, но связаться с пилотом уже не получалось. Когда самолёт приземлился, пилот заявил, что «у него не было возможности устроить несчастный случай».

Как писал NEWS.ru, накануне Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Об этом он заявил в ходе VIII съезда партии в Гаване.

Ранее СМИ сообщили, что нынешний съезд партии может стать последним для 89-летнего Кастро в качестве первого секретаря ЦК партии. Ожидается, что в понедельник пост перейдёт его преемнику, которым может стать президент Кубы Мигель Диас-Канель. При этом Кастро даже после ухода сохранит влияние на политические процессы в стране, отмечают аналитики.

В 2018 году Кастро оставил посты главы Госсовета и Совета министров Кубы, сохранив за собой должность лидера Компартии. Как отмечают западные СМИ, уход политика является историческим событием, так как завершается эпоха правления революционеров, братьев Фиделя и Рауля Кастро.