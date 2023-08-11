В США рассказали о неожиданном подарке Путину Hill: необъективная оценка сил ВСУ перед контрнаступлением стала подарком Путину

Фото: kremlin.ru

Просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины и последующее разочарование Запада его итогом могут стать неожиданным «подарком» для российского лидера Владимира Путина, заявил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в материале для издания Hill. По его словам, аналитическая база для атаки украинских войск была «сфальсифицирована с самого начала».

Аналитическая база для контрнаступления Украины была, по сути, сфальсифицирована с самого начала. <...> Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна, — говорится в материале.

Хумински высказал мнение, что ошибки Белого дома могут привести к расколу между союзниками. По его словам, такое положение дел можно будет назвать успехом для Путина, поскольку Москва сможет использовать это в своих интересах.

Специалист также обратил внимание, что ВС РФ были готовы к украинскому контрнаступлению, которое по прошествии двух месяцев не достигло тех результатов, на которые рассчитывал Запад. В такой ситуации, считает Хумински, США и Европе становится политически сложнее поддерживать масштабные поставки оружия на Украину.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские войска не могут в настоящее время вести успешное контрнаступление. Одной из причин, по его мнению, стала нехватка поставляемого Киеву западного оружия.