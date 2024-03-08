В США возмутились неожиданным подарком Путину от Байдена Конгрессмен Скализ: приостановка Байденом экспорта СПГ стала подарком Путину

Фото: Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press

Приостановку президентом США Джо Байденом экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) можно расценивать как подарок российскому коллеге Владимиру Путину, заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business. Это решение, по его мнению, приносит вред стране.

Байден приостановил экспорт сжиженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке, — сказал конгрессмен.

Следствием приостановки экспорта СПГ станет повышение стоимости жизни для американских семей, добавил Скализ. В результате недовольство Байденом лишь усиливает позиции экс-главы Белого дома Дональда Трампа, констатировал он.

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США намерена обратиться к конгрессу с предложением об увеличении оборонных расходов Министерства обороны страны. Как писало агентство Bloomberg, траты ведомства планируется нарастить до $849,8 млрд, что на 1% больше нынешних. При этом власти США хотят сократить расходы на истребители пятого поколения F-35 и многоцелевые атомные подводные лодки класса «Вирджиния», подчеркнули авторы статьи.