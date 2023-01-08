В США рассказали о набирающем силу расизме в Швеции Bloomberg: расизм стал частью повседневной жизни для мигрантов в Швеции

Фото: Panoramic/Global Look Press

В Швеции с каждым годом возрастает проблема расизма, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса. С дискриминацией сталкиваются приезжие из Сирии, Африки, Афганистана и Румынии.

Швеция постепенно теряет свою репутацию «либерального убежища, — говорится в материале.

Недовольство высказывают избиратели с традиционными взглядами, что помогает усиливать свои позиции правым. Отмечается, что расизм стал «частью повседневной жизни» для нацменьшинств. Шведы ведут себя фанатично и насмехаются над мигрантами.

Ранее детозащитники и активисты здорового образа жизни объединились с борцами за расовое равноправие в требовании к Министерству сельского хозяйства ликвидировать расистский уклон в меню школьных столовых. Недовольство правозащитников вызвал не нездоровый состав продуктов, которыми кормят детей, а идеологический привкус — его бдительные прогрессивные родители учуяли в школьных меню. По их мнению, перечень блюд, которые ежедневно едят школьники, составлен с учетом вкусов и пищевых привычек именно белых детей, что фрустрирует их цветных одноклассников всякий раз, когда они заходят в обеденное помещение.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» из Камеруна Люк Зоа, комментируя проблему расизма в России, вспомнил, как его избили до потери сознания. В 2004 году неизвестные напали на него в Сокольниках, после чего он очнулся в больнице.