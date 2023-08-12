В США рассказали о массовом бегстве иностранных наемников с Украины Полковник ВС США Макгрегор: иностранные наемники массово бегут с Украины

Фото: МО Украины

В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления, а многие иностранные наемники начали массово бежать с передовой, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник главы Пентагона Дуглас Макрегрор. Он допустил, что на Украине остались только польские «солдаты удачи».

Даже иностранные наемники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались, — заявил офицер.

По мнению Макгрегора, отсутствие успехов ВСУ может привести к увеличению случаев дезертирства, что в будущем расколет и разобьет армию. Эксперт отметил, что у украинских военных без видимых результатов на фронте не только падает моральный дух, они перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.

Ранее Макгрегор отмечал, что Вооруженным силам Украины может грозить крах из-за продвижения российских войск в Харьковской области и отказа военных участвовать в боевых действиях. По его словам, в плен ВС РФ сдаются целые взводы и роты украинских военнослужащих. Кроме этого, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что Киев может потерять контроль над Купянском из-за ошибок президента страны Владимира Зеленского.