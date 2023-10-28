В США рассказали о ловушке, в которую попали ВСУ под Донецком Экс-разведчик Риттер: РФ одерживает стратегическую победу над ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие поймали Вооруженные силы Украины в ловушку под Донецком, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol. По его словам, благодаря этому ВС РФ одерживают над ВСУ стратегическую победу. При этом украинские силы ухудшают собственное положение неправильной тактикой, добавил эксперт.

Риттер считает, что в текущих условиях ВСУ следует отступить. По его словам, это поможет сохранить жизни и выиграть время для создания новых оборонительных сооружений, которые помогут им не потерять важные территории.

Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области. Такая тактика обернулась стратегической победой России, — заявил Риттер.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Вооруженные силы Украины уже потеряли две армии и прямо сейчас теряют третью, пытаясь прорвать оборону ВС РФ. По его словам, Россия тем временем активно готовится к наступлению и планирует осуществить его в ближайшее время. Эксперт добавил, что Киеву не стоило надеяться на покровительство Запада «до победного конца».