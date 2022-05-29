В США рассказали о конфузе НАТО из-за грядущих учений

Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

НАТО попало в неловкую ситуацию во время подготовки крупных военных учений в Швеции. На маневры Альянс пригласил военнослужащих Турции, передаёт американское издание 19Fortyfive.

Учения пройдут в Швеции, поскольку эта Скандинавская страна вместе с Финляндией готовится подать заявку на членство в НАТО. Участие турецких сил там неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах, — говорится в материале.

В публикации подчёркивается, что участие ВС Анкары в грядущих учениях однозначно создаст неловкость в маневрах. Отмечается, что Швеция не случайно была выбрана местом учений, поскольку Стокгольм и Хельсинки намерены присоединиться к Альянсу. Единственным, кто выступил против этого, стала Анкара — она наложила вето на процедуру.

Военные учения НАТО под названием Baltic Operations 22 пройдут в Швеции с 5 по 17 июня. В них будет задействованы военные 14 государств — членов Альянса, к которым присоединятся «партнёры» Блока Швеция и Финляндия.

Ранее четыре корабля НАТО вошли в порт Хельсинки. Судна Германии, США и Франции примут участие в Балтийских учениях.