В США рассказали о дальнейших операциях Израиля в Газе Белый дом: дальнейшие операции Израиля в Газе будут сильно отличаться

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Дальнейшие операции Израиля в секторе Газа будут значительно отличаться от тех, что можно наблюдать в настоящее время, заявил представитель американской администрации высокого ранга в ходе телефонного брифинга для журналистов. При этом он отказался уточнить, когда это произойдет.

По мнению чиновника, Тель-Авив планирует перейти от крупномасштабной наземной операции по зачистке, которая проходит в настоящее время, к более точечным долгосрочным действиям на основе разведданных. Они будут вестись против особо важных целей, конкретных объектов военной инфраструктуры и тому подобного. При этом представитель американской администрации указал на безответственность разговоров о сроках реализации подобного перехода.

Лидеры ХАМАС никогда не получат убежища, их не пощадят, потому что Израиль имеет право преследовать лидеров, ответственных за планирование и реализацию атаки 7 октября. <...> Но это будет сильно отличаться от того, что мы наблюдаем сейчас, — сказал чиновник.

Он также отметил, что США, Израиль и другие стороны рассматривают инициативы, призванные увенчаться освобождением остающихся в руках радикального палестинского движения ХАМАС заложников. По его данным, в настоящее время палестинская группировка удерживает порядка 100 заложников. Чиновник также возложил на ХАМАС ответственность за срыв договоренностей с Израилем, который привел к возобновлению операций в Газе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что события в секторе Газа напоминают ему блокаду Ленинграда. По словам дипломата, трудно поверить, что такое может происходить в современном мире. Россия надеется, что СБ ООН потребует прекращения огня в анклаве вслед за Генассамблеей, добавил он.