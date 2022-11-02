В США рассказали о большом провале Запада Американский журналист Коул: РФ превратила «великую победу» Запада в ООН в большой провал

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Лидеры стран Запада посчитали, что им удалось одержать «великую победу» над Россией в ООН, правда, они ошиблись, написал журналист Брендан Коул в статье для Newsweek. Обозреватель сослался на призыв Киева исключить Россию из G20 (Группы двадцати) якобы из-за атак беспилотников ВС РФ на Киев. Коул подчеркнул, что в «Большой двадцатке» до сих пор не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Американский журналист в статье также привел мнение замглавы лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля, который уверен в том, что мартовское голосование в Генассамблее ООН лишь замаскировало «очень большой провал» организации.

Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть «преподнесено западными дипломатами как великая победа», но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции, — заявил Эяль.

Сам Коул считает, что намерения Запада исключить Россию из G20 «довольно самонадеянны». По мнению обозревателя, в текущих условиях геополитическая картина мира отворачивается от США и ЕС в другую сторону.

Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами, — заключил Коул.

Ранее обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер написал, что США и Великобритания измеили риторику в отношении России. Теперь они посылают сигналы о стремлении к переговорам, добавил журналист. Он, в частности, напомнил о письме американских конгрессменов Байдену и упомянул высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.