В США рассказали об угрозе геополитического краха Белого дома WSJ: запрет Байдена на экспорт нефти союзникам грозит США геополитической катастрофой

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США ожидает геополитический коллапс, если президент страны Джо Байден решит запретить союзникам экспорт нефти и нефтепродуктов, считает обозреватель The Wall Street Journal Кайл Исаковер. Он отметил, что цены на бензин в Соединенных Штатах сейчас высокие, в связи с чем американский лидер рассматривает возможность запретить поставки топлива. Законодатели из демократического крыла говорят о необходимости такого шага с прошлого года, но Исаковер пишет, что так Байден нанесет катастрофический удар по политическим позициям США в мире.

Соединенные Штаты — крупнейший экспортер нефтепродуктов с долей 12,1% на мировом рынке. Запрет сведет этот показатель к нулю. Кто занимает второе место? Россия с 9,9%. Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией? — задался вопроcом Исаковер.

Журналист добавил, что если Соединенные Штаты введут эмбарго, соседние страны поменяют американское топливо на российское. В таком случае Белый дом утратит власть на собственном «заднем дворе» и его Кремлю, резюмировал Исаковер.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США и страны Европы обсуждают вопрос ограничения доходов России, получаемых ею от продажи нефти. При этом полностью закрывать мировые рынки перед российским сырьём Запад не планирует.