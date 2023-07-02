В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией Washington Times: Байден нарушил конституцию, отправив солдат и технику на борьбу с РФ

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Джо Байден

Американский обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией. Все потому, что Капитолий позволил Белому дому вести необъявленные войны, отметил он в статье для Washington Times.

Соблюдает ли конгресс требования Конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны. Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей, — написал Наполитано.

Журналист указал на то, что по конституции Конгресс США не имеет права объявлять войну России, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако Капитолий наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как это было в Афганистане и Ираке.

Также Байдену дали $113 млрд и разрешили потратить их на технику для Украины, отметил Наполитано. По его данным, Вашингтон тайно отправил вместе с техникой солдат США для ее эксплуатации.

Ранее руководитель частной американской организации «Совет по международным отношениям», бывший высокопоставленный дипломат Ричард Хаасс заявил, что самую серьезную угрозу для безопасности во всем мире представляют США. Он также назвал США главным источником нестабильности в мире и отметил, что внутренние угрозы в стране превысили опасность от внешних.