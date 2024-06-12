В США рассказали, на что будут рассчитаны новые санкции против России Кирби: новые санкции США усилят давление на российский ВПК

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Новые санкции США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленный сектор, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он отказался сообщить дополнительные детали, а также конкретные сроки введения этих ограничений.

Эти санкции, в частности, будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России, — сказал Кирби.

Ранее стало известно, что 14-й пакет санкций, который планируют ввести против России в июне, готовят уже долго, и он грозит быть одним из самых больших. Среди прочего в него может войти запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.

В конце апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем пообещал позаботиться о том, чтобы включить в новый санкционный пакет запрет на импорт в Европу СПГ из России. Его заявление прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Билльстрем не уточнил, кто еще из членов ЕС поддерживает полный запрет на поставки СПГ из РФ.

Кроме того, агентство Reuters писало, что Франция и Нидерланды добиваются санкций Евросоюза в отношении любого финансового учреждения в мире, которое прямо или косвенно помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Чиновники в ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать эти санкции в отношении финансовых учреждений с США.