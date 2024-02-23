В США рассказали, кого хотят видеть новым генсеком ООН Кирби: США считают премьера Нидерландов Рютте хорошим новым генсеком НАТО

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

США заявили союзникам, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте мог быть стать новым генеральным секретарем НАТО, рассказал на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По мнению Вашингтона, он бы отлично справился с этой ролью.

Соединенные Штаты дали понять союзникам, что мы считаем, что господин Рютте был бы отличным генеральным секретарем НАТО, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Рютте может занять должность генерального секретаря НАТО в апреле этого года. Нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер сообщил, что кандидатуру уже поддержал президент США Джо Байден. Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря НАТО в период с 2004 по 2009 год, отметил, что кандидатуру Рютте поддерживают важнейшие члены Альянса. Предполагается, что его официально назначат на должность в день 75-летней годовщины со дня образования НАТО — 4 апреля. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что США и Великобритания пытаются уговорить членов «Большой семерки» учредить новую должность спецпосланника по Украине. Предполагается, что ее займет текущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после отставки.