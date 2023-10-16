В США рассказали, когда Зеленский совершил «фатальную ошибку» Экс-разведчик Риттер: гонения на УПЦ стали фатальной ошибкой Зеленского

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, когда начал гонения на Украинскую православную церковь, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector в Twitter (X). По его словам, УПЦ играла огромную роль в жизни государства, поэтому атаки на нее просто непростительны.

Правительство Зеленского еще до начала спецоперации начало «культурный геноцид» всего русского. Это то, чем они занимаются. Они хотят избавить Украину от всего русского. Одно из решений, которые они предприняли, они атаковали церковь. Это была, по моему мнению, фатальная ошибка, — заявил Риттер.

Ранее эксперт заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины. По его словам, это приведет к исчезновению государства. Вооруженные силы Украины, добавил Риттер, не смогут долго противостоять российской армии, которая имеет достаточно солдат по всей линии соприкосновения.

Экс-разведчик Тони Шаффер, в свою очередь, добавил, что вскоре США придется выбирать между Израилем и Украиной. По его словам, Вашингтон направит больше военной помощи ближневосточной стране. Он подчеркнул, что Украина уже и так опустошила все запасы вооружений США.