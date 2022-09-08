В США рассказали, когда в армию поступит первое гиперзвуковое оружие Замминистра армии США Камарилло: гиперзвуковое оружие поступит военным до конца 2023 года

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Заместитель министра армии США Гейб Камарилло заявил, что в Пентагоне рассчитывают поставить на вооружение американских военных первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года. Оно будет обладать «беспрецедентной скоростью и эффективностью», отметил он на конференции Defense News.

Я не ожидаю каких-либо задержек, — подчеркнул замминистра.

Камарилло добавил, что разработчики смогли создать новые системы вооружения с «беспрецедентной скоростью и эффективностью». Сделано это было, чтобы быстро поставить оружие на службу армии США в рамках программы модернизации.

Ранее стало известно, что в настоящее время в США ведётся разработка средств борьбы против гиперзвукового оружия. Об этом 20 августа сообщила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. Она отметила, что США имеет ряд концепций относительно того, как можно эффективно применять такое оружие, при этом они отличаются от представлений России и Китая по этому поводу.