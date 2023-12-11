В США рассказали, когда объявят о новом пакете военной помощи Украине Белый дом: США намерены до конца года анонсировать новый пакет помощи Украине

Фото: The White House/Oliver Contreras

Джон Кирби

В США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине до конца года, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости. Он добавил, что на предстоящей встрече в Белом доме президент США Джо Байден заверит Владимира Зеленского в намерении добиваться утверждения конгрессом запроса на новые средства для продолжения поддержки Украины.

Я всецело ожидаю, что вы услышите объявление о дополнительной помощи в сфере безопасности до конца этого месяца, — сказал Кирби.

Ранее сенат Конгресса США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны границы штатов, на чем настаивают республиканцы. Пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, они не поддержат выделение средств для Украины.

Тогда Кирби заявил, что США не могут дать Украине никаких гарантий относительно продолжения помощи. Причиной подобной ситуации он назвал позицию конгресса, отказывающегося утверждать запрос американской администрации на ассигнование дополнительных средств.