В США рассказали, когда Белый дом резко сменит курс по Украине NI: Вашингтон резко изменит курс по Украине в случае больших потерь в рядах своей армии

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Официальная резиденция президента США

Американское правительство и общественность США могут резко поменять позицию по украинскому конфликту при прямом вовлечении собственной армии в конфликт и больших потерях в личном составе, заявил обозреватель The National Interest (NI) Леон Хадар. По мнению журналиста, прямая конфронтация Запада с Россией разожжет среди граждан США страх мировой войны и массированного ядерного удара.

Если это произойдет (участие ВС США в боевых действиях. — NEWS.ru) и CША в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс, — отметил Хадар.

Журналист напомнил, что самым разрушительным налетом бомбардировщиков стала атака Токио со стороны ВВС США, которая продолжалась в течение двух ночей в марте 1945 года. По результатам кровопролитных событий погибли около 100 тысяч мирных жителей Японии, в то время как атомная бомбардировка Нагасаки привела к гибели от 40 тысяч до 80 тысяч человек.

Соединенные Штаты и их союзники сбросили более 7,5 миллионов тонн бомб на Северный Вьетнам во время войны во Вьетнаме. Хотя это привело Ханой к мирным переговорам в 1972 году, американские бомбардировки не смогли заставить северовьетнамцев подчиниться и причинили ужасные страдания гражданскому населению, — отметил журналист.

Ранее ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что американский президент Джо Байден превратил США в «бездонную» копилку для Киева. По мнению журналистки, лидер Соединенных Штатов совершил череду политических ошибок, идя на поводу у Китая и постепенно превращая страну в «половую тряпку» для Украины.