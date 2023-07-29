В США рассказали, какое российское оружие заставляет ВСУ отступать Экс-разведчик Риттер: ВСУ вынуждены отступать после применения Россией «Солнцепека»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

Россия, применяя тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», заставляет Вооруженные силы Украины оставлять свои позиции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его словам, у ВСУ не остается выбора, когда ВС РФ задействуют упомянутую ТОС.

После этого украинские военнослужащие либо получают ранения, либо отступают, — констатировал Риттер.

Экс-разведчик добавил, что у украинской армии осталось мало шансов на продвижение. По бойцам работает российская артиллерия, как только они пересекают серую зону. По словам Риттера, таким образом уже полегло множество украинских солдат.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта на Краснолиманском направлении экипажем «Солнцепека». Военнослужащие получили данные о местоположении противника от разведывательных подразделений. Расчет огнеметной системы поразил цели, взаимодействуя с комплексом БПЛА. В результате был уничтожен опорный пункт и склад ВСУ.

Кроме того, Минобороны поделилось кадрами ликвидации укреплений ВСУ на Запорожском направлении. Украинский опорный пункт был поражен с помощью вертолета Ка-52 «Аллигатор». Летчики успешно уничтожили подразделение врага с противотанковыми боеприпасами.