В США рассказали, какие ракеты не полетят в Россию Постпред при НАТО: США не давали разрешения на применение ATACMS по России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global look Press

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не принимал решения о применении американских тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Таким образом она прокомментировала сообщения об одобрении ударов американскими боеприпасами по российской территории.

Позиция по [ракетам] ATACMS большой дальности остается той же самой, — сообщила Смит.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США разрешили Украине использовать против России поставленное ими оружие. Украинские войска смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не исключают, что дальность ударов, наносимых с помощью американского вооружения по территории России, будет только увеличиваться. Он подчеркнул, что администрация США продолжит следовать текущему курсу по Украине. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться.