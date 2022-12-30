В США рассказали, какие нефтепродукты не подпадут под действие потолка цен Минфин США: обработка нефтепродуктов из России в другой стране освободит их от потолка цен

Фото: Gazprom/Global Look Press

Нефтепродукты из России, прошедшие «существенную переработку» на территории другой страны, не подпадут под действие потолка цен. Об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. При этом, к примеру, смешение нефтепродуктов не будет считаться существенной переработкой.

В инструкции американского Минфина говорится, что потолок цен вступает в действие с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от РФ.

Если же они пройдут «значительную переработку в юрисдикции, отличной от российской», предельная цена к ним применяться не станет, поскольку считается, что данные энергоресурсы более не имеют российского происхождения. В качестве примера была приведены дистилляция, методы термической переработки, гидроочистка, алкалирование и ряд других.

Азербайджанский экономист Натик Джафарли ранее заявил, что ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти странам, подключившимся к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. При этом в первую очередь введение потолка цен коснется компаний, занимающихся страховкой и логистикой сырья из РФ.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.