В США рассказали, как Зеленского унизили в Польше Экс-аналитик ЦРУ: приехавшего в Польшу Зеленского не встретил ни один чиновник

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Никто из правительственных чиновников не стал встречать президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Польшу, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его словам, это стало очередным доказательством того, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас очень плохие.

После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие, — заявил Джонсон.

Ранее репортер Моритц Гатманн заявил, что Зеленского хотят «слить» и США. По его словам, в скором времени Вашингтон начнет все активнее призывать Киев пойти на компромиссы для прекращения боевых действий. Нерешенный конфликт невыгоден американскому президенту Джо Байдена, у которого на носу выборы главы государства.

Издание Financial Times также сообщило, что Украина может лишиться поддержки США, если на пост спикера палаты представителей будет назначен Джим Джордан, который голосовал против помощи Киеву. По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Рэйчел Риццо, для администрации Байдена и Украины это станет худшим из возможных сценариев.