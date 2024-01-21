В США рассказали, как Зеленский опозорился в Швейцарии Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя дураком, прося вкладывать в Украину

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский повел себя глупо в ходе своего визита в швейцарский Давос, заявил журналист Дэнни Хайфон в своем видеоблоге на YouTube. По его мнению, украинский лидер не сумел никого вдохновить.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский выглядел как полный дурак, — отметил журналист.

На этот раз Зеленский не принес Западу «надежду и энтузиазм», сказал он. Хайфон подчеркнул, что украинский президент прибыл в Швейцарию с требованием о новых санкциях против России. Помимо этого Зеленский призывал инвесторов вкладывать средства в Украину, обещая зарубежным бизнесменам «больший успех», если они начнут вести бизнес на территории страны.

Ранее СМИ писали, что на форуме в швейцарском Давосе считают миллиардера Виктора Пинчука настоящим «хозяином» Украины. По информации издания, именно предприниматель принимает все решения на Украине, а не действующий президент Владимир Зеленский. Политологи обратили внимание на надпись на «украинском доме» в Давосе, которая гласит: «Офис президента Украины и фонд Виктора Пинчука».

В свою очередь, издание The New York Times обратило внимание, что тема конфликта на Украине была заметной, но не доминирующей среди делегатов форума в Давосе. Журналисты издания отметили, что участники встречи публично выражают поддержку Украине и обеспокоенность снижением военной помощи стране, однако кулуарно настаивают на дипломатическом прекращении конфликта.