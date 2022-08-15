В США рассказали, как защититься от противорадиолокационных ракет Avia.pro: периодическое отключение РЛС поможет защититься от противорадиолокационных ракет

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AGM-88 HARM

В США неожиданно раскрыли способ обеспечения безопасности средств ПВО и радиолокационных станций (РЛС) от ракет AGM-88 HARM, сообщает портал Avia.pro. Периодическое отключение РЛС может сократить риск захвата ракетой цели, но только при условии, если речь идёт о станциях с дальностью действия свыше 20 км. Указывается, что если военные засекут ракету и за короткий промежуток времени отключат источники радиоэлектронного излучения, то ракета впоследствии самоликвидируется.

Любая РЛС или система РЭБ, работающие более 30–40 секунд, получат ущерб от AGM-88. <...> А если это AGM-88D, то у военных есть всего 10–15 секунд, прежде чем ракета зафиксируется и неизбежно уничтожит цель, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что очередной пакет поддержки в области безопасности со стороны США в адрес Украины составит $1 млрд и станет одним из крупнейших к настоящему времени. Так, Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитный ракетный комплекс NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров М113. Отмечается, что пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО или они будут размещены там до поставок новых установок.